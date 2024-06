Papás Abandonan a su Bebé con VIH y Abuela No Tiene Dinero para Mantenerlo

En los planes de Socorro Carvajal no estaba el convertirse otra vez en madre, pero después de 31 años la vida le puso a este bebé. Él es Edgar de Jesús.

Durante los 9 meses de gestación, la madre de 22 años consumió drogas, incluso el día que dio a luz lo hizo en estado inconveniente, y Edgar de Jesús quedó bajo custodia de la Fiscalía y el DIF.

Cuando me doy cuenta que el bebé estaba bajo custodia del DIF, yo me empecé a mover porque yo dije: ¿cómo voy a dejar a mi nieto que se lo lleven? Para mí es pesado porque no tengo una edad de 15 años, jovencita

Este pequeñito de 8 meses de edad es portador de VIH; si no recibe el tratamiento adecuado podría sufrir daño cerebral y también podría perder la vista.

Por el VIH le detectaron otro virus más fuerte. Se llama citomegalovirus y necesita un medicamento muy caro, se llama valganciclovir.

Desde que se quedó al cuidado de su nieto, su familia la apoya con los gastos del bebé, pero este costoso medicamento les es imposible comprar.

Me traen ropa para vender, me traen a veces dinero, toda mi familia me ha ayudado, pero no es suficiente. La medicina cuesta muy cara