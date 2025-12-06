Guadalajara Será Sede de Partido España - Uruguay. Estos son los Detalles

El Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco, será sede de cuatro partidos durante el Mundial 2026.

Entre ellos, España y Uruguay protagonizarán uno de los encuentros más esperados por los aficionados locales e internacionales

Cuatro partidos se llevarán a cabo en Guadalajara. Foto: N+

¿Cuándo se disputará el partido entre España y Uruguay?

El partido España – Uruguay se llevará a cabo en el Estadio Guadalajara el día 26 de junio de 2026.

Guadalajara se consolida como una de las sedes estratégicas del Mundial de Futbol 2026, no solo por la calidad de las selecciones que jugarán en la ciudad, sino también por la derrama económica y turística prevista durante las semanas de competencia.

Para garantizar el buen desarrollo de los encuentros, las autoridades municipales anunciaron operativos especiales de movilidad, seguridad y transporte, con el fin de atender a los asistentes en cada partido programado.

