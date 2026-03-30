Perros Callejeros Descubrieron Restos Humanos en Vías del Tren en Tlaquepaque

La presencia de perros callejeros que manipulaban restos humanos llevó al descubrimiento de un cuerpo aparentemente desmembrado en la colonia Solidaridad, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, generando una intensa movilización de autoridades.

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Fueron vecinos quienes, alarmados, realizaron múltiples reportes al número de emergencias 911 luego de observar a un perro que deambulaba por el cruce de las calles Oro y las vías del tren con lo que parecía ser un brazo humano en el hocico. La escena alertó de inmediato a las corporaciones de seguridad.

A unos metros otro perro se encontraba manipulando la cabeza del fallecido

Al arribo de policías municipales, se confirmó el hallazgo y, tras una inspección en la zona, localizaron entre la maleza una bolsa que contenía restos humanos. En su interior se encontraban extremidades inferiores; sin embargo, a unos metros de distancia fue ubicado otro perro que también manipulaba lo que correspondía a la cabeza.

No se descarta que los perros hayan sacado los restos de la bolsa

Ante esta situación, los elementos acordonaron el área y extendieron la búsqueda, ya que diversos segmentos del cuerpo fueron localizados en distintos puntos cercanos. De manera preliminar, autoridades no descartaron que los perros callejeros hayan abierto la bolsa y dispersado los restos humanos en la zona.

Del hecho se dio aviso al Ministerio Público, por lo que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió para realizar el levantamiento y traslado de los restos, que quedaron bajo resguardo en espera de su identificación.

De acuerdo con servicios médicos municipales, los restos presentaban al menos tres meses de evolución cadavérica y correspondían a un hombre. La zona permaneció asegurada por elementos de la Policía del Estado, así como de la Guardia Nacional y personal de la Defensa, mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.

Priscilla Velasco / N+

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