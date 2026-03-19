Estos Municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara Tienen Descuentos para Pagar el Predial

Todavía hay tiempo para aprovechar los descuentos en el pago del impuesto predial en algunos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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A pesar de que en la mayoría de los municipios, los descuentos para el pago de obligaciones únicamente aplica en los primeros meses del año, hay otros en donde aún permanecen de esta forma, por lo que los contribuyentes podrán aprovechar antes de que concluya el plazo.

¿En qué municipios hay descuentos para pagar el predial en marzo?

En San Pedro Tlaquepaque, el descuento del 15% se mantiene durante todo marzo. Además, los adultos mayores pueden acceder a apoyos que incluso alcanzan hasta el 100% de descuento.

Por su parte, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga mantiene descuentos durante marzo del 10%, y en abril aún habrá una rebaja del 5%.

En contraste, municipios como Guadalajara, Zapopan y Tonalá, ya concluyeron sus descuentos generales de pronto pago, que estuvieron vigentes durante los primeros meses de 2026.

Por otra parte, durante los meses de marzo, abril y mayo, se aplica un descuento de hasta 90% en recargos y hasta el 100% en multas.

Es importante considerar que estos beneficios no eliminan el adeudo original, sino que facilitan el pago al reducir las sanciones generadas por el incumplimiento.

Edith de León/ N+

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