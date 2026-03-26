Esta es la Lista de Actividades de Semana Santa 2026 en Guadalajara
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La Semana Santa 2026 en Guadalajara ofrece un programa amplio que combina actividades religiosas y culturales
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La Semana Santa está más cerca que nunca y, con ello, un sinfín de actividades para los tapatíos. En N+, te compartimos algunas de ellas para que asistas en familia o amigos.
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De acuerdo con el Arzobispado de Guadalajara, durante este 2026 se llevarán a cabo conciertos, procesiones y varias misas en el marco de la Semana Santa. Todas dirigidas para el público en general.
¿Qué actividades habrá en Guadalajara por Semana Santa?
A continuación te presentamos el listado de actividades en la Perla Tapatía para esta Semana Santa 2026:
JUEVES 26 DE MARZO
- 19:00 hrs.
Concierto Stabat Mater Dolorosa de Rossini
Coro Municipal de Guadalajara en el Templo de Santa Teresa (Morelos #525)
VIERNES 27 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES
- Eventos religiosos:
20:45 hrs.
Procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores
Inicia en Nuestra Señora de los Dolores → Sagrario Metropolitano
- Eventos culturales:
20:00 hrs.
Concierto de marchas procesionales
Banda Sinfónica Fray Antonio Alcalde, en el Santuario Arquidiocesano de Ntra. Sra. de Guadalupe
20:00 hrs.
Concierto Stabat Mater de Pergolesi
Coro Universidad Panamericana
Coro del Santuario de los Mártires
Ensamble de cuerdas (Orquesta del Estado de Jalisco)
En la Catedral Metropolitana
27 al 29 de marzo – Exposición de altar de Dolores
Sedes:
- Nuestra Señora del Sagrario
- Santuario Arquidiocesano
- Templo Ntra. Sra. de los Dolores
- Santuario de San José de Gracia
- Catedral Metropolitana
- Sagrario Metropolitano
- Templo de Santa Teresa
- San Francisco de Asís
- Nuestra Señora del Pilar
- Museo Regional
- Expiatorio Eucarístico
SÁBADO 28 DE MARZO – SÁBADO DE PASIÓN
- 18:00 hrs. (religioso)
Procesión con Jesús Nazareno
De Lienzo Charro Zermeño → Templo del Sagrado Corazón
- 20:00 hrs. (cultural)
Concierto Miserere de Michel-Richard de Lalande
En el Templo de San José de Gracia
DOMINGO 29 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS
- 11:30 hrs.
Procesión de Ramos
Ntra. Sra. de las Mercedes
- 12:00 hrs.
Solemne Eucaristía en Catedral
- 18:00 hrs.
Bendición de palmas y procesión
Desde San Francisco de Asís → Explanada del Santuario
- 19:00 hrs.
Solemne Eucaristía explanada del Santuario
LUNES 30 DE MARZO
- 19:45 hrs. (cultural)
Concierto Stabat Mater de Pergolesi
Nuestra Señora de Altamira (Zapopan)
MARTES 31 DE MARZO
- 19:00 hrs. (cultural)
Concierto obras corales siglos XVI y XVII
En la Basílica de Zapopan
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO
- 18:00 hrs. (religioso)
Procesión
Expiatorio → Parroquia Sagrada Familia
- 20:00 hrs. (cultural)
Concierto Lamentación de Jeremías
En la Parroquia La Madre de Dios
- 20:00 hrs. (cultural)
Concierto Tempus Sacrum
Santuario Arquidiocesano
JUEVES 2 DE ABRIL – JUEVES SANTO
- 10:00 hrs. (religioso)
Misa Crismal
En la Catedral Metropolitana
- 20:00 hrs. (religioso)
Escenificación de la Última Cena
- 20:30 hrs. (cultural)
El Diario de María
En la Parroquia San Juan Crisóstomo
VIERNES 3 DE ABRIL – VIERNES SANTO
- 9:00 hrs.
Viacrucis
Sagrario → Catedral
- 13:00 hrs. (cultural)
Siete Palabras Cantadas
En la Catedral Metropolitana
- 19:00 hrs.
Procesión del Silencio
Sedes:
- Nuestra Señora del Sagrario
- Santuario de Guadalupe
- San José de Gracia
- Nuestra Señora del Pilar
- 19:30 hrs.
Viacrucis
En la Parroquia San Juan Crisóstomo
- 20:00 hrs.
Rosario del Pésame
Frente a Catedral
SÁBADO 4 DE ABRIL – SÁBADO SANTO
- 10:00 hrs.
Vía Matris
Ex Convento del Carmen → Sagrario
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