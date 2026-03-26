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Esta es la Lista de Actividades de Semana Santa 2026 en Guadalajara

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La Semana Santa 2026 en Guadalajara ofrece un programa amplio que combina actividades religiosas y culturales

Guadalajara presenta agenda completa para Semana Santa 2026

Catedral y templos serán sede de actividades por Semana Santa 2026. Foto: N+

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La Semana Santa está más cerca que nunca y, con ello, un sinfín de actividades para los tapatíos. En N+, te compartimos algunas de ellas para que asistas en familia o amigos.

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De acuerdo con el Arzobispado de Guadalajara, durante este 2026 se llevarán a cabo conciertos, procesiones y varias misas en el marco de la Semana Santa. Todas dirigidas para el público en general.

¿Qué actividades habrá en Guadalajara por Semana Santa?

A continuación te presentamos el listado de actividades en la Perla Tapatía para esta Semana Santa 2026:

JUEVES 26 DE MARZO

  • 19:00 hrs. 

Concierto Stabat Mater Dolorosa de Rossini

Coro Municipal de Guadalajara en el Templo de Santa Teresa (Morelos #525)

VIERNES 27 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES

  • Eventos religiosos:

20:45 hrs. 

Procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores

Inicia en Nuestra Señora de los Dolores → Sagrario Metropolitano

  • Eventos culturales:

20:00 hrs. 

Concierto de marchas procesionales

Banda Sinfónica Fray Antonio Alcalde, en el Santuario Arquidiocesano de Ntra. Sra. de Guadalupe

20:00 hrs. 

Concierto Stabat Mater de Pergolesi

Coro Universidad Panamericana

Coro del Santuario de los Mártires

Ensamble de cuerdas (Orquesta del Estado de Jalisco)

En la Catedral Metropolitana

27 al 29 de marzo – Exposición de altar de Dolores

Sedes:

  • Nuestra Señora del Sagrario
  • Santuario Arquidiocesano
  • Templo Ntra. Sra. de los Dolores
  • Santuario de San José de Gracia
  • Catedral Metropolitana
  • Sagrario Metropolitano
  • Templo de Santa Teresa
  • San Francisco de Asís
  • Nuestra Señora del Pilar
  • Museo Regional
  • Expiatorio Eucarístico

SÁBADO 28 DE MARZO – SÁBADO DE PASIÓN

  • 18:00 hrs. (religioso)

Procesión con Jesús Nazareno

De Lienzo Charro Zermeño → Templo del Sagrado Corazón

  • 20:00 hrs. (cultural)

Concierto Miserere de Michel-Richard de Lalande

En el Templo de San José de Gracia

DOMINGO 29 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS

  • 11:30 hrs.

Procesión de Ramos

Ntra. Sra. de las Mercedes

  • 12:00 hrs.

Solemne Eucaristía en Catedral

  • 18:00 hrs.

Bendición de palmas y procesión

Desde San Francisco de Asís → Explanada del Santuario

  • 19:00 hrs.

Solemne Eucaristía explanada del Santuario

LUNES 30 DE MARZO

  • 19:45 hrs. (cultural)

Concierto Stabat Mater de Pergolesi

Nuestra Señora de Altamira (Zapopan)

MARTES 31 DE MARZO

  • 19:00 hrs. (cultural)

Concierto obras corales siglos XVI y XVII

En la Basílica de Zapopan

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO

  • 18:00 hrs. (religioso)

Procesión

Expiatorio → Parroquia Sagrada Familia

  • 20:00 hrs. (cultural)

Concierto Lamentación de Jeremías

En la Parroquia La Madre de Dios

  • 20:00 hrs. (cultural)

Concierto Tempus Sacrum

Santuario Arquidiocesano

JUEVES 2 DE ABRIL – JUEVES SANTO

  • 10:00 hrs. (religioso)

Misa Crismal

En la Catedral Metropolitana

  • 20:00 hrs. (religioso)

Escenificación de la Última Cena

  • 20:30 hrs. (cultural)

El Diario de María

En la Parroquia San Juan Crisóstomo

VIERNES 3 DE ABRIL – VIERNES SANTO

  • 9:00 hrs.

Viacrucis

Sagrario → Catedral

  • 13:00 hrs. (cultural)

Siete Palabras Cantadas

En la Catedral Metropolitana

  • 19:00 hrs.

Procesión del Silencio

Sedes:

  • Nuestra Señora del Sagrario
  • Santuario de Guadalupe
  • San José de Gracia
  • Nuestra Señora del Pilar
  • 19:30 hrs.

Viacrucis

En la Parroquia San Juan Crisóstomo

  • 20:00 hrs.

Rosario del Pésame

Frente a Catedral

SÁBADO 4 DE ABRIL – SÁBADO SANTO

  • 10:00 hrs.

Vía Matris

Ex Convento del Carmen → Sagrario

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