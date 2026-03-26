Esta es la Lista de Actividades de Semana Santa 2026 en Guadalajara

La Semana Santa está más cerca que nunca y, con ello, un sinfín de actividades para los tapatíos. En N+, te compartimos algunas de ellas para que asistas en familia o amigos.

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De acuerdo con el Arzobispado de Guadalajara, durante este 2026 se llevarán a cabo conciertos, procesiones y varias misas en el marco de la Semana Santa. Todas dirigidas para el público en general.

¿Qué actividades habrá en Guadalajara por Semana Santa?

A continuación te presentamos el listado de actividades en la Perla Tapatía para esta Semana Santa 2026:

JUEVES 26 DE MARZO

19:00 hrs.

Concierto Stabat Mater Dolorosa de Rossini

Coro Municipal de Guadalajara en el Templo de Santa Teresa (Morelos #525)

VIERNES 27 DE MARZO – VIERNES DE DOLORES

Eventos religiosos:

20:45 hrs.

Procesión con la imagen de la Virgen de los Dolores

Inicia en Nuestra Señora de los Dolores → Sagrario Metropolitano

Eventos culturales:

20:00 hrs.

Concierto de marchas procesionales

Banda Sinfónica Fray Antonio Alcalde, en el Santuario Arquidiocesano de Ntra. Sra. de Guadalupe

20:00 hrs.

Concierto Stabat Mater de Pergolesi

Coro Universidad Panamericana

Coro del Santuario de los Mártires

Ensamble de cuerdas (Orquesta del Estado de Jalisco)

En la Catedral Metropolitana

27 al 29 de marzo – Exposición de altar de Dolores

Sedes:

Nuestra Señora del Sagrario

Santuario Arquidiocesano

Templo Ntra. Sra. de los Dolores

Santuario de San José de Gracia

Catedral Metropolitana

Sagrario Metropolitano

Templo de Santa Teresa

San Francisco de Asís

Nuestra Señora del Pilar

Museo Regional

Expiatorio Eucarístico

SÁBADO 28 DE MARZO – SÁBADO DE PASIÓN

18:00 hrs. (religioso)

Procesión con Jesús Nazareno

De Lienzo Charro Zermeño → Templo del Sagrado Corazón

20:00 hrs. (cultural)

Concierto Miserere de Michel-Richard de Lalande

En el Templo de San José de Gracia

DOMINGO 29 DE MARZO – DOMINGO DE RAMOS

11:30 hrs.

Procesión de Ramos

Ntra. Sra. de las Mercedes

12:00 hrs.

Solemne Eucaristía en Catedral

18:00 hrs.

Bendición de palmas y procesión

Desde San Francisco de Asís → Explanada del Santuario

19:00 hrs.

Solemne Eucaristía explanada del Santuario

LUNES 30 DE MARZO

19:45 hrs. (cultural)

Concierto Stabat Mater de Pergolesi

Nuestra Señora de Altamira (Zapopan)

MARTES 31 DE MARZO

19:00 hrs. (cultural)

Concierto obras corales siglos XVI y XVII

En la Basílica de Zapopan

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL – MIÉRCOLES SANTO

18:00 hrs. (religioso)

Procesión

Expiatorio → Parroquia Sagrada Familia

20:00 hrs. (cultural)

Concierto Lamentación de Jeremías

En la Parroquia La Madre de Dios

20:00 hrs. (cultural)

Concierto Tempus Sacrum

Santuario Arquidiocesano

JUEVES 2 DE ABRIL – JUEVES SANTO

10:00 hrs. (religioso)

Misa Crismal

En la Catedral Metropolitana

20:00 hrs. (religioso)

Escenificación de la Última Cena

20:30 hrs. (cultural)

El Diario de María

En la Parroquia San Juan Crisóstomo

VIERNES 3 DE ABRIL – VIERNES SANTO

9:00 hrs.

Viacrucis

Sagrario → Catedral

13:00 hrs. (cultural)

Siete Palabras Cantadas

En la Catedral Metropolitana

19:00 hrs.

Procesión del Silencio

Sedes:

Nuestra Señora del Sagrario

Santuario de Guadalupe

San José de Gracia

Nuestra Señora del Pilar

19:30 hrs.

Viacrucis

En la Parroquia San Juan Crisóstomo

20:00 hrs.

Rosario del Pésame

Frente a Catedral

SÁBADO 4 DE ABRIL – SÁBADO SANTO

10:00 hrs.

Vía Matris

Ex Convento del Carmen → Sagrario

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