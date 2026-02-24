Incendian Dos Camiones Urbanos en Villas Andalucía, Juanacatlán; Esto se Sabe

Queman al menos dos camiones urbanos en Villas Andalucía, Juanacatlán. Durante un recorrido policial nocturno, se registró la quema intencional de al menos tres camiones urbanos en el fraccionamiento Villas Andalucía, ubicado en el municipio de Juanacatlán, colindante con El Salto.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Andalucía, donde dos de las unidades fueron incendiadas casi de manera simultánea. Al lugar acudieron bomberos, quienes lograron sofocar las llamas. A pesar de ello, una densa columna de humo fue visible desde distintos puntos de la zona.

Registran quema de vehículos en Juanacatlán. Foto: N+

De acuerdo con la información recabada en el sitio, aproximadamente a 500 metros del primer punto se localizó un tercer camión urbano que también fue incendiado de forma intencional. Vecinos del fraccionamiento Villas Andalucía manifestaron su preocupación. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas

