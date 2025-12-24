Llevan a Cabo Audiencia de Líderes de un Cártel de Sinaloa en Puente Grande, Jalisco

Se lleva a cabo la audiencia inicial de Mario Alfredo “N” y Mario Lindoro “N” en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, en las inmediaciones de la sala de juicios orales del Poder Judicial de la Federación.

Ambos hombres fueron trasladados este mediodía, luego de haber sido detenidos el pasado lunes en operativos federales encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Federación, con apoyo de la Fiscalía General de la República, la Marina, la Guardia Nacional y la Defensa.

Realizan audiencia de líderes criminales. Foto: N+

¿Cómo fueron detenidos Mario Alfredo “N” y Mario Lindoro “N”?

Los dos hombres, identificados como Mario Alfredo “N” y Mario Lindoro “N”, fueron detenidos tras un fuerte operativo. Ambos son señalados presuntamente como operadores financieros de un cártel con presencia en Sinaloa y también como posibles familiares de Iván Archibaldo Guzmán.

Las detenciones se realizaron mediante acciones conjuntas que, de manera paralela, tuvieron lugar en el estado de Sinaloa, donde fueron capturados otros dos presuntos integrantes de esta misma célula delictiva.

Información en proceso...

