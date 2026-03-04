¿Qué Ha Pasado en la Economía y Seguridad de Tapalpa Tras Hechos Violentos?

El gabinete de seguridad reveló que, tras los hechos de violencia por el operativo federal implementado en el Pueblo Mágico de Tapalpa, autoridades de los tres órdenes de gobierno incrementarán la seguridad en todos los municipios que resultaron afectados. Además los patrullajes serán permanentes en San Gabriel, Amacueca, Chiquilistlán y Atemajac de Brizuela.

Según el Secretario de Seguridad de Jalisco, cada municipio aporta una patrulla y la Policía Estatal aporta su convoy, en el que llegamos a conformar una columna de seguridad de aproximadamente 6 a 8 vehículos.

"En ocasiones también se suma Guardia Nacional y Defensa, y así traemos un convoy, una columna de seguridad con una fuerza importante para enfrentar cualquier tipo de situación".

Priorizarán reactivación de restaurantes e infraestructura. Foto: N+

¿De qué manera se planea reactivar la economía en Tapalpa?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer un nuevo fondo mixto que apoyará a negocios y empresas que resultaron afectados por la suspensión de actividades económicas, así como a las familias o personas que perdieron sus vehículos en los hechos del 22 de febrero.

Para hacer efectivo el fondo estatal y federal, las familias o personas que perdieron sus automotores deberán presentar una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco. El gobernador anunció que se buscará cancelar multas y recargos; quienes presenten denuncia podrán acceder al apoyo para recuperar sus vehículos.

Durante la mesa económica, en la que también sostuvo diálogo con ciudadanos de Tapalpa, resaltó que se priorizará la reactivación de restaurantes, hoteles e infraestructura carretera.

Por su parte, el alcalde del Pueblo Mágico, Antonio Morales Díaz, afirmó que el cien por ciento de las actividades económicas y negocios se encuentran operando con normalidad. También destacó que ya se prevén eventos culturales para Semana Santa, a fin de incrementar visitantes nacionales y extranjeros durante los próximos días.

