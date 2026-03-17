Registran Agresión Armada Contra 3 Personas en Guadalupe, Zacatecas

Mediante un video difundido en redes sociales, Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, informó sobre una agresión armada contra tres personas en la colonia Francisco Villa del municipio de Guadalupe.

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Como resultado del ataque, un hombre y una mujer perdieron la vida, mientras que otra persona permanece herida y recibe atención médica.

El funcionario aseguró que todas las instituciones que integran la mesa de construcción de paz es decir el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General de Justicia del Estado y Fiscalía General de la República desplegaron un operativo en la zona.

¿Qué solicitó el Secretario General de Gobierno de Zacatecas a la población?

Pidió que, aunque la situación ya está controlada, se permita el paso de las unidades de seguridad, el mandatario afirmó que los bloqueos están retrasando el operativo.

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