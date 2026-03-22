Reportan Incendio en el Paraje ‘Los Asadores’ en el Bosque de La Primavera

Al momento, bomberos y brigadistas de Tlajomulco, así como de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, combaten un incendio forestal en el paraje Los Asadores, en el Bosque de La Primavera.

De acuerdo con autoridades, el incendio fue reportado al C4 Tlajomulco, donde alertaron sobre la presencia de fuego en las inmediaciones del ejido de San Agustín.

“Las acciones se realizan mediante el uso de herramientas especializadas como azotadores, mcleods, mochilas aspersoras y parihuelas. Al momento, los trabajos continúan; sin embargo, se han visto complicados por la presencia de fuertes vientos en la zona”, informó Protección Civil de Tlajomulco.

¿Qué se sabe del incendio?

El reporte se recibió aproximadamente a las 15:00 horas, sin embargo, debido a las fuertes rachas de viento el fuego continúa. Más de 50 bomberos trabajan en la zona, así como personal de CONFORT y brigadas de protección civil. Al momento, se desconocen las causas del siniestro.

Autoridades exhortaron a la población a seguir las siguientes recomendaciones:

Evitar actividades al aire libre

Mantener puertas y ventanas cerradas

Usar cubrebocas si es necesario salir

Mantenerse hidratados

Prestar especial atención a niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias

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