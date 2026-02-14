Privan de la Libertad a Menor en Tlaquepaque; Así Fue Rescatada

Una menor de edad privada de su libertad en una preparatoria de Tlaquepaque, Jalisco, fue rescatada sana y salva; hay dos detenidos.

Alumnos de la Preparatoria en Toluquilla, perteneciente a la Universidad de Guadalajara y ubicada sobre el Camino al Canal y Camino a la Secundaria, dieron aviso a las autoridades a través del 911 de que sujetos habían subido a la fuerza a una menor de edad a un vehículo de lujo.

De inmediato, la Policía Municipal armó un operativo por calles de la zona hasta localizar la camioneta blanca en la que señalaban se habían llevado a la menor.

La adolescente fue localizada sana y salva. Foto: N+



En el interior del vehículo se encontraban dos hombres que fueron detenidos; se les localizaron dos armas de fuego de utilería.

Llevaban consigo a la menor de edad, quien afortunadamente no presentaba heridas.

Las personas como tal no nos dan mayor información, ya que hay varias versiones. Más la adolescente nos dice que es por tema de vapeadores. De momento está bien, está estable. Nada más, obviamente el susto, y estamos haciendo lo conducente para apoyarla.

Comandante, Policía de Tlaquepaque

¿Qué autoridades tomaron conocimiento y actuaron tras el rescate de la menor?

Sobre los hechos tomó conocimiento el Departamento de Seguridad de la máxima casa de estudios. También se informó a la Fiscalía de Jalisco, quien ordenó la puesta a disposición de los dos sujetos detenidos.

Las Noticias Guadalajara / N+ Guadalajara

