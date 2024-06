Video: Salvan a Pareja de Morir Ahogada en su Auto tras Ser Arrastrado por la Corriente

Una pareja estuvo a punto de morir cuando el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por la corriente durante una tormenta la tarde del domingo 23 de junio en la colonia Lomas de Oblatos de Guadalajara, Jalisco.

Cristina, quien fue arrastrada por la corriente, narró lo ocurrido.

Empezó a girar el auto y no hallábamos cómo salir. Gracias a Dios llegaron unos ángeles y nos ayudaron a salir

Es el relato de la señora Cristina, quien junto a su esposo y su mascota, estuvieron a punto de morir ahogados.

Estábamos apanicados, nos estábamos dando el apoyo mi esposo y yo, pidiéndole a Dios que nos ayudaran, pero gracias a Dios no pasó. Todo está bien

Originarios de Chiapas y por más de 40 años viviendo en Guadalajara, nunca habían estado al filo de la muerte

Sí, sí estuvimos en peligro mi esposo y yo, pero fue en cuestión de segundos que esto sucedió, no nos imaginamos que nos fuera a pasar esto.

Después de haber sido rescatados, paramédicos de Cruz Verde los revisaron para garantizar que se encontraran en buenas condiciones.

Pero no fue el único vehículo que fue arrastrado. Otro auto que se encontraba estacionado sobre la calle Hacienda Ciénaga de Mata en la colonia Lomas de Oblatos también sufrió daños.

Javier narró cómo su auto que se encontraba estacionado fue arrastrado por la corriente.

Creció demasiado y se lo llevó, estaba estacionado y lo arrastró. ¿Y cómo encuentra su vehículo? Pues dentro de lo que cabe, pues bien, son carros viejos, no traen sensores, no traen computadoras, nada más hay que dejar que se seque y cambiar vestiduras. Me mandaron una foto, se ve el agua hasta acá.