Saldo Tras Fuerte Explosión Durante las Fiestas Patronales de Amatitán, Jalisco

Durante las fiestas patronales en el municipio de Amatitán, una fuerte explosión provocó momentos de pánico entre cientos de asistentes y dejó un saldo de 25 personas lesionadas, entre ellas 6 en estado grave. El incidente ocurrió durante las celebraciones en honor al Señor de la Ascensión, en pleno centro de la localidad.

¿Qué ocasionó la fuerte explosión en Amatitán?

Los hechos se registraron cerca de las 10 de la noche, cuando habitantes y visitantes disfrutaban de un espectáculo de pirotecnia en el atrio de la parroquia principal. De acuerdo con los primeros reportes, un hombre que portaba un “torito” recorría la explanada mientras lanzaba fuegos artificiales, como parte de la tradición de las festividades. Sin embargo, una chispa habría alcanzado un tanque de gas LP perteneciente a un generando una potente explosión que en cuestión de segundos convirtió el ambiente festivo en caos y desesperación.

Testigos relataron que tras el estallido comenzaron los gritos y las corridas, mientras el fuego se expandía rápidamente consumiendo puestos ambulantes y alcanzando a varias personas que se encontraban cerca del negocio. Entre los lesionados hubo menores de edad, comerciantes y asistentes que observaban el espectáculo.

Se requirió el apoyo de diferentes corporaciones de emergencia

Los propietarios del puesto quedaron tendidos sobre la calle con severas quemaduras, mientras que pobladores y paramédicos municipales comenzaron a auxiliarlos antes de la llegada de corporaciones de emergencia de distintos municipios.

Debido a la magnitud del incidente, se solicitó apoyo de ambulancias y personal médico de diferentes corporaciones, incluyendo Cruz Verde Guadalajara y Zapopan, SAMU Jalisco, Cruz Roja y cuerpos de emergencia regionales.

¿Cuántas personas terminaron heridas?

La cifra actualizada de lesionados es de 25 personas, entre ellas hay 6 reportadas en estado grave, 5 en condición regular y 14 con lesiones leves. Varios de los heridos fueron trasladados a hospitales en municipios como Magdalena y Tequila, mientras que otros fueron llevados a los Hospitales Civiles de Guadalajara y al Hospital General de Zapopan, conocido como Zoquipan.

Durante la madrugada, autoridades municipales, elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional mantuvieron acordonada la zona. En el sitio quedaron los restos del tanque reventado, puestos completamente calcinados y daños visibles en muros provocados por la onda expansiva.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y agentes de la Fiscalía de Jalisco acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar si existieron omisiones en las medidas de seguridad durante el manejo de la pirotecnia y del tanque de gas.

Abraham Flores / N+

Historias Recomendadas: