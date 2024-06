Sequía Extrema se 'Ensaña' con Tuxcueca, en Jalisco

Enclavado en la región sureste de Jalisco, el municipio de Tuxcueca es un claro ejemplo de la sequía y las afectaciones por la escasez de agua, a pesar de estar en la ribera del Lago de Chapala.

El 30 de junio de 2023, hace prácticamente un año, pasó de sequía severa a sequía extrema, manteniéndose en esa categoría por cinco meses.

Fernando Sosa, de la Asociación Ganadera de Tuxcueca, explicó todas las afectaciones que padecen por el desabasto de agua en la región.

Ya tiene dos años que no corre el agua, el año pasado no hubo cosecha, tenemos dos años sin pastura y sin agua. Se ha puesto muy difícil precisamente porque no llueve, en otras partes también ya no está lloviendo, es muy difícil conseguir forraje