Continúa Revisión en el Museo Nacional del Tequila, Jalisco; Aún sin Confirmar Piezas Faltantes

Todavía se desconoce si faltan piezas con valor histórico y cultural en el Museo Nacional del Tequila, de acuerdo con el Secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio.

Actualmente se está llevando a cabo un minucioso inventario en tres áreas: dos salas ubicadas a la entrada y la biblioteca habilitada como sala de juntas.

“Mientras no contrastemos el inventario que nosotros estamos haciendo con el inventario que estaba en este lugar, no podemos determinar si ahí falta algo, hasta el momento nosotros no hemos detectado, pero bueno, estamos empezando”, explicó Ascencio Rubio.

Cabe mencionar que el inventario lo realiza el personal de la Secretaría de Cultura, de Administración y Patrimonio del Gobierno de Jalisco y del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

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En las áreas intervenidas llevan 25% de avance y faltan las tres salas que permanecen resguardadas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tenemos que hacer la restauración de los espacios porque sí están intervenidos. Reparación, mantenimiento, más la reparación de los espacios interiores, geográfico, y todo los que tiene que ver con los elementos que va a tener la colección, que va a contener este espacio”, mencionó el secretario.

¿Cuándo abrirán las primeras salas del Museo Nacional del Tequila?

Ascencio Rubio informó que se espera que en tres semanas sean abiertas al público las primeras salas para que las personas comiencen a visitar este espacio. Estarán enfocadas al tequila y al paisaje agavero.

Estiman que la galería de exposiciones temporales y el auditorio, no estarán habilitados para el Mundial 2026.

El Museo Nacional del Tequila abrió sus puertas del 29 de enero de 2000 a octubre de 2025. Fue el 17 de junio de 2025 cuando la FGR aseguró el inmueble luego de que el exalcalde, Diego ‘N’, convirtiera las salas de exposición en oficinas. Y el 10 de marzo del presente año, el gobierno de Jalisco recuperó la posesión legal y administración del recinto con valor histórico.

Iliana Gutiérrez / N+

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