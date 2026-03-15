Se Registra un Incendio en una Recicladora de Tlaquepaque; Esto Sabemos
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Un incendio se registró en una recicladora ubicada en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco
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Un incendio se registró en una recicladora ubicada en la colonia Las Juntas, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.
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De acuerdo con reportes de emergencia, el fuego afectó un área aproximada de 50 x 50 metros. Durante el incidente, la estructura del sitio colapsó mientras se consumían materiales como plástico y cartón.
¿Quiénes atendieron el incendio en Tlaquepaque?
Al lugar acudieron elementos de Bomberos de San Pedro Tlaquepaque, así como personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco y corporaciones de bomberos de Tonalá y El Salto para apoyar en las labores de control del siniestro.
Las autoridades informaron que el incendio ya fue controlado y que no existe riesgo de propagación a otras áreas. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.
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