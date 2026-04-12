Emergencia Atmosférica: Suspenden Clases Este Lunes 13 de Abril en Cabo Corrientes, Jalisco

Secretaría de Educación Jalisco informó mediante redes sociales oficiales que, derivado de la emergencia atmosférica emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, este lunes 13 de abril se suspenden las clases presenciales matutinas en escuelas de todos los niveles educativos bajo su cargo, ubicadas en algunas zonas de Cabo Corrientes.

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La dependencia detalló que esta medida permanecerá vigente hasta que mejore la calidad del aire en la región. Asimismo, invitó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el regreso a las actividades escolares.

¿Cuáles son las comunidades en las que se suspendieron las clases?

Las comunidades que no tendrán clases son: El Tuito, Provincia, El Columpio, Pedro Moreno, Llano Grande de Ipala, Bioto, Chacala, Tecomata, Mascotita y zonas aledañas.

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