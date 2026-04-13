Esta es la Tarifa del Transporte Público en Jalisco y sus Descuentos Preferenciales en 2026

La tarifa general del transporte público en el estado es de 11 pesos, sin embargo, no aplica para todos ya que existe un tarifa preferencial. Además, dicho precio es accesible a través de todas las tarjetas: Mi Pasaje, Yo Jalisco y la tarjeta Única.

¿Quién tienen tarifa preferencial en el transporte público en Jalisco?

La tarifa preferencial de 5 pesos es para estudiantes de escuelas públicas o privadas, y es aplicable en todos los niveles educativos, por lo cual, también se puede utilizar la credencial vigente de la Universidad de Guadalajara (UdeG) como método de pago.

Para acceder al precio de 5 pesos, es necesario que las y los estudiantes realicen el trámite de activación o refrendo de su descuento. De no hacerlo, tendrán que pagar la tarifa completa de 11 pesos en cada uno de sus traslados.

Después del periodo vacacional, los alumnos podrán acudir a lo siguientes módulos para acceder a su tarjeta en un horario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche:

Parque San Jacinto

Estación de los Dos Templos

Unidad López Mateos

CAT del Valle

Calzada Huascato #915, colonia El Álamo, en San Pedro Tlaquepaque

Estación Central Nueva

Zapopan Centro, en la plazoleta ubicada debajo de la estación Zapopan Centro de la Línea 3 y la Unidad Administrativa Las Águilas

¿Hay más tarifas preferenciales?

Además de los estudiantes, los grupos vulnerables también podrán acceder a la tarifa preferencial de 5 pesos. Este grupo incluye a personas con alguna discapacidad y adultos mayores.

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