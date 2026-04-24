Taxistas Colapsan la Vialidad en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara; Esto Sabemos

Taxistas se encuentran de camino al Aeropuerto Internacional de Guadalajara; avanzan lentamente en forma de manifestacion para exigir la liberación de 20 unidades que, aseguran, fueron retiradas mientras llevaban pasaje.

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Taxistas señalan no estar recogiendo pasaje en el aeropuerto

Los conductores señalan que los vehículos no se encontraban levantando usuarios dentro del aeropuerto, sino que trasladaban pasajeros para dejarlos en la terminal aérea cuando fueron intervenidos. Además, señalaron como una de sus principales demandas que autoridades dejen de realizar cobros que consideran indebidos y les permitan trabajar.

No se llegó a un acuerdo con autoridades

Ante la falta de acuerdos con las autoridades, los taxistas optaron por manifestarse sobre la carretera a Chapala, donde avanzaron a paso lento como medida de presión. Esta acción genera afectaciones viales y congestionamiento en uno de los principales accesos a la terminal aérea.

Atención pasajeros del #AeropuertoDeGuadalajara:



Se registra una manifestación de conductores de plataforma y taxistas en las inmediaciones, lo que podría afectar los accesos.



Te recomendamos salir con anticipación.



¡Buen viaje! ✈️ pic.twitter.com/zSTl024qBe — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) April 24, 2026

Se recomienda a usuarios del aeropuerto tomar precauciones para evitar retrasos en sus traslados.

Fue alrededor de las 4:30 de la tarde que los más de 100 taxistas arribaron a las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara en donde planean realizar un bloqueo, con la intención de que sus exigencias sean escuchadas por las autoridades competentes y que los dejen trabajar.

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