Suman 17 Personas Sin Vida por la Temporada de Lluvias 2025 en Jalisco

Supera 2025 a 2024 en muertes por lluvia, pues en lo que va de la temporada ya suman 17 víctimas. El hecho más reciente sucedió el 15 de septiembre en Puerto Vallarta, Jalisco.

La víctima, identificada como Miguel Ángel, intentó cruzar un arroyó en la comunidad de Ixtapa. Por la creciente del río, luego de la tormenta, él y su motocicleta fueron arrastrados por la corriente. Su cuerpo fue encontrado hasta la madrugada del martes 16 de septiembre.

También el municipio de Cocula se vistió de luto, ya que un hombre de 80 años perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente en la localidad de Los Camichines. Los hechos sucedieron la noche del 8 de septiembre.

Muere menor por temporada de lluvias en Jalisco

Además, durante esta temporada de lluvias, la tragedia tocó al municipio de Degollado, donde un adolescente de 17 años murió tras ser arrastrado por la corriente en la presa La Pólvora. El menor ingresó al cuerpo de agua pese a las advertencias de no hacerlo; el hecho ocurrió el 11 de septiembre.

Tepatitlán y Zapopan son los municipios con más víctimas esta temporada, con tres cada uno, seguido de Guadalajara y Arandas, que suman dos fallecimientos cada uno. A la lista se agregan Atotonilco, Sayula y Tlajomulco, con una muerte por municipio.

Oscar Armando Ríos / N+

