Trasladan a Puente Grande, Jalisco a Dos Presuntos Líderes de un Cártel Delictivo de Sinaloa

En medio de un fuerte operativo de seguridad federal, fueron trasladados a Puente Grande Mario Alfredo “N”, alias “El 7” y de Mario Lindoro “N”, alias “El Niño”, presuntos operadores financieros de una célula delictiva con presencia en Sinaloa.

Los sujetos trasladados fueron detenidos en operativos simultáneos desplegados en la colonia El Bajío y en la colonia Vallarta Universidad el pasado lunes 22 de diciembre. Este mismo miércoles se lleva a cabo la audiencia de imputación en los juzgados federales de Puente Grande.

¿Cómo fue la detención de los líderes criminales que operan en Sinaloa?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó de la detención de Mario Alfredo “N”, alias El 7, y de Mario Lindoro “N”, alias El Niño, de 69 años, en dos operativos simultáneos desplegados en la colonia El Bajío y en la colonia Vallarta Universidad, luego de labores de inteligencia y de seguir diversas líneas de investigación, en las que se aportaban datos suficientes de que ahí se resguardaban personas vinculadas a un grupo delictivo que opera en Sinaloa.

Caen en Jalisco dos presuntos líderes, de un cártel delictivo de Sinaloa. Foto: N+

La diligencia fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como con apoyo de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Defensa.

¿Qué aseguraron las autoridades federales en los inmuebles intervenidos?

Como resultados preliminares, en los inmuebles intervenidos las autoridades federales aseguraron:

Siete bolsas con presunta droga

Cuatro armas de fuego cortas, cartuchos útiles, cargadores

Tres vehículos de alta gama

Equipos celulares y dispositivos electrónicos

Dinero en efectivo.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron llevados ante el agente del Ministerio Público de la Federación para determinar su situación jurídica.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

