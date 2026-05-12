Últimas Semanas para Cambiar Placas Gratis en Jalisco 2026; Después Costará Más de 2 Mil Pesos

El programa de cambio de placas sin costo en Jalisco está por terminar, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas a realizar el trámite antes de la fecha límite y así evitar pagar por la renovación.

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¿Cuándo es el último día para el cambio de placas sin costo en Jalisco?

El plazo final para acceder al beneficio será el 29 de mayo de 2026, siempre y cuando los propietarios de los vehículos tengan al corriente el pago del refrendo vehicular 2025.

La medida aplica para unidades que todavía portan placas antiguas como las versiones del maguey, La Minerva y la gota, las cuales deben ser sustituidas al no cumplir con los lineamientos actuales.

¿Qué pasará con los automovilistas que no cambien sus placas?

Quienes no realicen el canje dentro del tiempo establecido perderá la gratuidad del programa y tendrá que cubrir un costo aproximado de 2 mil 500 pesos.

Asimismo, autoridades advirtieron que circular con placas desactualizadas podría derivar en multas e incluso en la retención del vehículo, ya que únicamente los diseños más recientes son válidos para transitar en la entidad.

Ante este panorama, el llamado es a no dejar pasar los últimos días y aprovechar el programa antes de que concluya de manera definitiva.

Edith de León / N+ Guadalajara

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