Perro Pide Ayuda Para Rescatar a su Mejor Amigo Atrapado en una Alcantarilla de Zapopan

La lealtad es una gran virtud y, al parecer, también viene en cuatro patas. Así lo demostró una vez más el mejor amigo del hombre, ya que un perrito no se apartó ni un segundo de su compañero tras quedar atrapado en una boca de tormenta en Zapopan.

Esta historia comienza con dos peludos que paseaban por las calles de la colonia Paraísos del Colli, sin embargo, uno de ellos quedó atorado en una alcantarilla. Ante la preocupación, su amigo perruno salió en busca de ayuda.

Así se vivió uno de los rescates más adorables en Zapopan

A ladridos, el lomito llamó la atención del señor José, quien simplemente se quedó sorprendido ante este acto de amistad y sin dudar, lo siguió.

Yo estaba hasta la entrada de lo que es el puente y hasta ahí llegó el perro, un perro negro que estaba por ahí, y me empezó a ladrar, a ladrar, como que quería que lo siguiera yo. Lo seguí y llegué a la alcantarilla José Hernández, testigo de la lealtad de un perro

Con gran emoción y sin poder traicionar esa lealtad, el señor José hizo lo correspondiente para cumplir con el objetivo del perro y llamó a los bomberos.

Realizamos corte de lo que es la soldadura de la reja para poder liberarlo [...] El perro salió bastante bien; de hecho, al liberarlo, muy contento, luego luego a correr. Es curioso, la gente refiere que el perro fue el que dio aviso a la gente para poder liberar al otro perrito. Alberto Barba, Bombero de Zapopan

Al final, los perritos se fueron corriendo y totalmente alegres de volver a estar juntos, agradecidos con el señor José y el equipo de bomberos.

Javier Sandoval / N+

