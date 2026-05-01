Accidente en Amatlán de Cañas, Nayarit: ¿Cuál Era la Ruta y Origen del Autobús que Volcó?
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Esta es la ruta que seguía el autobús que se volcó en Amatlán de Cañas, Nayarit.
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Un autobús turístico volcó fuera de la cinta asfáltica, dejando 11 personas muertas en la carretera de Amatlán de Cañas, a la altura del kilómetro 7+500. De acuerdo con información preliminar, la unidad transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo en Nayarit. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Nota relacionada: Lista de Heridos tras la Volcadura de Autobús en Amatlán de Cañas, Nayarit; Provenían de Jalisco
El camión de turismo de la línea “Transportation” recorrió parte de un camino que conecta a San Pedro Tlaquepaque con Amatlán de Cañas, en Nayarit. El trayecto principal es de aproximadamente 139 kilómetros.
¿Qué municipios atraviesa el recorrido?
- San Pedro Tlaquepaque (punto de salida)
- Guadalajara
- Zapopan
- Tala
- Teuchitlán
- Ahualulco de Mercado
- Etzatlán
- San Marcos
- Amatlán de Cañas (destino)
¿Qué saldo dejó el accidente carretero en Nayarit?
El Gobierno de Nayarit informó en redes sociales que hasta ahora se registran 11 personas fallecidas y 31 lesionadas. La Fiscalía realiza las investigaciones y el Servicio Médico Forense el levantamiento de los cuerpos.
Redacción N+
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