Accidente en Amatlán de Cañas, Nayarit: ¿Cuál Era la Ruta y Origen del Autobús que Volcó?

Un autobús turístico volcó fuera de la cinta asfáltica, dejando 11 personas muertas en la carretera de Amatlán de Cañas, a la altura del kilómetro 7+500. De acuerdo con información preliminar, la unidad transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo en Nayarit. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Nota relacionada: Lista de Heridos tras la Volcadura de Autobús en Amatlán de Cañas, Nayarit; Provenían de Jalisco

El camión de turismo de la línea “Transportation” recorrió parte de un camino que conecta a San Pedro Tlaquepaque con Amatlán de Cañas, en Nayarit. El trayecto principal es de aproximadamente 139 kilómetros.

Accidente deja 11 muertos en carretera. Foto: Google Maps

¿Qué municipios atraviesa el recorrido?

San Pedro Tlaquepaque (punto de salida)

Guadalajara

Zapopan

Tala

Teuchitlán

Ahualulco de Mercado

Etzatlán

San Marcos

Amatlán de Cañas (destino)

¿Qué saldo dejó el accidente carretero en Nayarit?

El Gobierno de Nayarit informó en redes sociales que hasta ahora se registran 11 personas fallecidas y 31 lesionadas. La Fiscalía realiza las investigaciones y el Servicio Médico Forense el levantamiento de los cuerpos.

Redacción N+

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