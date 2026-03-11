Yigal 'N' es Sentenciado a 10 Años de Prisión por Muerte de Estefanía, Brian y Josué en Jalisco

Después de más de cuatro años de proceso legal, un juez declaró culpable a Yigal 'N' por su responsabilidad en la muerte de tres jóvenes, Estefanía, Brian y Josue, tras un choque ocurrido en octubre de 2021 sobre la Av. López Mateos, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por lo que fue sentenciado a pasar 10 años de prisión.

De acuerdo con lo resuelto por la autoridad judicial, Yigal 'N' fue encontrado responsable del accidente en el que falleció el grupo de jóvenes, quienes iban a bordo de un vehículo cuando la camioneta conducida por el ahora culpable se impactó de frente contra ellos.

Para los familiares de los tres amigos, es el fin de un proceso judicial que estuvo marcado por el dolor, la indignación, constantes irregularidades y difíciles intentos por desacreditar pruebas.

"La lucha valió la pena y esto es por todos: Estefanía, Brian, Edin, ya no están aquí, no nos lo va a regresar nada pero hoy hicimos un gran cambio y yo estoy segura que nuestros hijos ahí estaban con nosotros", mencionó Giselle, madre de Estefanía.

Familiares de las víctimas consideran que la sentencia no fue del todo justa

A pesar de que la familia consideró que esta sentencia no fue justa al tomarse el caso como uno solo y no por la muerte de cada uno de los jóvenes, dijeron estar contentos con el actuar de los jueces y el Ministerio Público.

"Los tiempos de Dios son perfectos, ojalá me regrese a mi hijo, pero no se puede, pero por un lado estoy en paz, Yigal se queda, son 10 años y no importa si son 10 años, lo que quede, él va a pagar lo que no pagó en años anteriores", dijo Amanda, la madre de Josué Edin.

El veredicto llegó después de varias audiencias en donde se presentaron peritajes y testimonios que describieron cómo el día de los hechos, Yigal circulaba a exceso de velocidad antes de chocar de frente con el vehículo en el que viajaban las víctimas.

Cabe señalar que la familia y defensa de Yigal 'N', tras la audiencia desde la Sala de Juicio 6, no hicieron ninguna declaración. Además, a la sentencia de 10 años se le restarán más de 4 años que el sujeto ha permanecido en prisiób preventiva, así como tendrá oportunidad de apelar y ampararse.

