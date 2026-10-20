Seguridad

Aseguran Dosis de Droga y Cartuchos Durante Cateo en Valle de Santiago, Guanajuato

Durante el operativo, se logró la captura de dos personas que estaban en el inmueble

En el operativo se logró detener a dos personas que estaban en el inmueble.Foto: @FSPE

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FSPE y Guardia Nacional incautan cientos de dosis de droga y cartuchos. Dos personas capturadas.

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