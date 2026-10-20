Aseguran Dosis de Droga y Cartuchos Durante Cateo en Valle de Santiago, Guanajuato

Debido a varios reportes sobre actos sospechosos en una vivienda, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Guardia Nacional realizaron un cateo en un inmueble donde se aseguraron cientos de dosis de droga, además de cartuchos útiles.

De acuerdo al reporte de las autoridades de la dependencia se informó que el operativo se concretó tras obtener una orden de cateo tras las indagatorias para combatir la distribución de estupefacientes en la zona.

Al llegar los elementos de Seguridad de inmediato implementaron un operativo de resguardo, para después ingresar al inmueble donde encontraron los envoltorios de droga, así como más de 50 cartuchos útiles.

En ese momento, también se logró la captura de dos personas que se encontraban en el lugar, por lo que de inmediato fueron detenidos, destacando que en total se logró asegurar 302 bolsas de plástico con una sustancia granulada con características de la metanfetamina (cristal), un envoltorio adicional con aproximadamente 50 gramos de la misma sustancia a granel, alrededor de 500 gramos de hierba verde y seca, presuntamente marihuana.

También encontraron 55 cartuchos útiles para arma de fuego, dos equipos de telefonía móvil y una motocicleta, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades.