Buscan a Génesis Alexa de 13 Años; Desapareció en Celaya, Guanajuato

Familiares y amigos de Génesis Alexa Sánchez del Ángel, piden el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de la menor de 13 años de edad, que fue vista por última vez en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo al reporte de las autoridades, la menor de edad salió de su casa el pasado 9 de octubre rumbo a la escuela, pero conforme pasaron las horas, sus familiares ya no supieron nada de ella.

Al no tener noticias, sus familiares comenzaron una búsqueda con sus amigos y compañeros pero al no tener resultado positivo acudieron a las autoridades municipales y estatales.

Las dependencias de Seguridad lanzaron una ficha de búsqueda donde informan que fue vista por última vez usando sudadera negra, pantalón de mezclilla azul claro y unos tenis blancos.

El director de la Policía, Bernardo Rafael Cajero Reyes, informó que designó a dos grupos de búsqueda para este caso, sin embargo aclaró que existe un alto número de menores de edad que son reportados como desaparecidos y son localizados al poco tiempo, esperando este sea el caso.