Seguridad

Buscan a Génesis Alexa de 13 Años; Desapareció en Celaya, Guanajuato

La menor de edad se encuentra reportada como desaparecida en Celaya desde hace una semana.

La menor de edad salió de su casa en Celaya y ya no regresó.Foto: Fiscalía de Guanajuato

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Génesis Alexa, 13 años, desaparecida en Celaya desde el 9 de octubre. Familiares piden apoyo ciudadano para su búsqueda.

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