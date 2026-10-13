Localizan en Guanajuato a María Inés, Adolescente Desaparecida en Córdoba, Veracruz

Resumen: Sus familiares fueron notificados y viajaron para reencontrarse con la adolescente, autoridades tomaron declaración de lo sucedido.

Desde el pasado 13 de julio del 2026, María Inés era buscada en Córdoba, Veracruz, siendo hasta este fin de semana pasado que fue localizada.

Agentes de Policía Vial la vieron sentada durante un tiempo prolongado en la calle Alonso y, al notar que estaba desorientada, solicitaron apoyo de la Policía municipal.

La adolescente fue trasladada a la comisaría, donde personal de trabajo social confirmó que contaba con una alerta Amber emitida en Veracruz el 13 de julio de 2026.

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Las autoridades contactaron a sus familiares, quienes viajaron a Guanajuato para reencontrarse con ella.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de su desaparición, autoridades tomaron su declaración, pero no brindaron declaración alguna.