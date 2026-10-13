Desaparecidos

Localizan en Guanajuato a María Inés, Adolescente Desaparecida en Córdoba, Veracruz

Desde hace aproximadamente 3 meses la joven era buscada, policías al verla desorientada la apoyaron y la llevaron a una comisaria

Localizan en Guanajuato a María Inés, Adolescente Desaparecida en Córdoba, Veracruz.Localizan en Guanajuato a María Inés, Adolescente Desaparecida en Córdoba, Veracruz. Foto: N+

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Sus familiares fueron notificados y viajaron para reencontrarse con la adolescente, autoridades tomaron declaración de lo sucedido.

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