Desaparecidos

Localizan sin Vida a Paola Irazú, Mujer Reportada como Desaparecida en León

La mujer de 32 años había sido vista por última vez el 22 de julio en Santa María del Granjeno. Hasta ahora no se han revelado detalles del hallazgo

Localizan sin Vida a Paola Irazú, Mujer Reportada como Desaparecida en León.Localizan sin Vida a Paola Irazú, Mujer Reportada como Desaparecida en León. Foto: N+

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En la colonia Santa María del Granjeno fue vista por última vez la joven, hasta el momento se desconocen las causas de muerte.

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