Localizan sin Vida a Paola Irazú, Mujer Reportada como Desaparecida en León

La búsqueda de Paola Irazú Tamayo Reyes, de 32 años, concluyó con la confirmación de su muerte, informada el martes 6 de octubre por el protocolo Alba Guanajuato, que desactivó su ficha.

La mujer había sido vista por última vez el 22 de julio en la colonia Santa María del Granjeno, en León, Guanajuato.

Durante las semanas posteriores, sus familiares y personas cercanas difundieron información para localizarla.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer dónde fue encontrada ni las circunstancias de su fallecimiento.

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Tampoco se ha informado públicamente sobre las versiones que circularon en redes sociales respecto a sus últimos días o a una posible detención.

Serán los agentes encargados de la investigación quienes darán a conocer los resultados.