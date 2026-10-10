¿Qué se Sabe de la Muerte de Joan Francisco, Estudiante de la Universidad de Guanajuato?

Luego de permanecer 10 días desaparecido, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la localización sin vida de Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de la carrera de Relaciones Industriales de la Universidad de Guanajuato.

El cuerpo del joven de 21 años fue localizado en el Río Pastita, en Guanajuato Capital.

Joan Francisco había sido reportado como desaparecido desde el 28 de septiembre y fue buscado desde la comunidad de estudiantes hasta la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

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La institución señaló que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento para identificar a los posibles responsables.

La Universidad de Guanajuato expresó su consternación por la muerte de su estudiante y manifestó sus condolencias a familiares, además de reiterar su disposición para brindar el apoyo correspondiente a la comunidad universitaria.