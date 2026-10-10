Desaparecidos

¿Qué se Sabe de la Muerte de Joan Francisco, Estudiante de la Universidad de Guanajuato?

El joven era buscado desde el 28 de septiembre y fue encontrado con huellas de violencia

Localizan Muerto a Joan Francisco, Estudiante de la Universidad de Guanajuato Reportado Desaparecido.Localizan Muerto a Joan Francisco, Estudiante de la Universidad de Guanajuato Reportado Desaparecido. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

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La institución educativa se mostró consternada ante la noticia y la comunidad universitaria exige justicia por la muerte de su compañero.

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