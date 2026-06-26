La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó la localización con vida de Luis Mariano, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 12 de junio de 2026.

Luego de que sus familiares perdieran contacto con él y se iniciara su búsqueda por parte de las autoridades ministeriales.

Luis Mariano fue encontrado en el estado de Zacatecas

De acuerdo con la dependencia, desde el momento en que se tuvo conocimiento de su no localización se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda correspondientes.

Las labores estuvieron a cargo del agente especializado en investigación de personas desaparecidas, en conjunto con personal analista de información.

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Lo que permitió establecer que su última ubicación se encontraba en un municipio del estado de Zacatecas.

La víctima se encuentra en buen estado de salud

Con estos datos, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato solicitó la colaboración de la Fiscalía de aquel estado, a quien se le proporcionó información estratégica que facilitó su localización el 24 de junio de 2026.

Posteriormente, se pidió su resguardo hasta el arribo del personal ministerial de Guanajuato para su traslado y atención.

Luis Mariano presenta un buen estado de salud general y continuará recibiendo acompañamiento institucional.