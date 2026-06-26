Joven Desaparecido en Guanajuato es Localizado con Vida en Zacatecas; Autoridades Investigan

Luis Mariano, joven leones reportado como desaparecido desde el pasado 12 de junio, ya fue localizado en el estado de Zacatecas, hasta el momento se investigan los hechos.

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Luis Mariano, joven desaparecido en Guanajuato, fue encontrado con vida en Zacatecas. Las autoridades investigan los hechos. Conoce más sobre su estado de salud y el operativo de búsqueda.

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