Educación

Lluvias Tiran Barda que Divide a Preescolar de una Primaria en León, Guanajuato

SumarioAutoridades de ambos planteles han decidido suspender las clases por el momento

Dos escuelas están conectadas por la misma barda.Fotos: N+

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Una barda colapsa por lluvias en León, dejando a dos escuelas sin clases. Vecinos alarmados piden intervención urgente para evitar más riesgos.

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