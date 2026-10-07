Lluvias Tiran Barda que Divide a Preescolar de una Primaria en León, Guanajuato

Las fuertes lluvias en León, Guanajuato, provocaron que una barda que divide un kínder de una primaria en la colonia Nuevo León, se viniera abajo, provocando que en ambos planteles se suspendieran las clases

Los hechos ocurrieron durante la madrugada después de un par de horas que la lluvia y el viento se hicieran presentes.

Vecinos afirmaron que escucharon un fuerte ruido proveniente de las escuelas.

Los directivos de la primaria también informaron que hay otras bardas que están en riesgo de caerse, las cuales se encuentran en el área de las canchas por lo que está área se encuentra delimitada.

Ambos planteles piden a las autoridades de Educación del Guanajuato apoyo para poder realizar trabajos de restauración y así poder reiniciar con las clases.