Estos Son los 3 Restaurantes Mexicanos que Figuran en Ranking 2024 de los 50 Mejores del Mundo

Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, fue testigo de la icónica ceremonia de The World's 50 Best Restaurants 2024, que reconoce a los 50 mejores restaurantes del mundo y en la que aparecen tres de México.

El restaurante Disfrutar, de Barcelona, España, ganó primer lugar de la lista y tres restaurantes latinoamericanos -entre ellos un mexicano- se posicionaron entre los 10 mejores del mundo: Maido de Perú, en quinto lugar; Quintonil, de México, en el séptimo; y Don Julio, de Argentina, en el décimo.

¿Cuáles son los tres mejores restaurantes mexicanos del mundo?

1. Quintonil

En el número siete de la lista se ubica el restaurante mexicano Quintonil, localizado en la calle Newton 55, colonia Polanco, en la Ciudad de México (CDMX), que subió del puesto del noveno al séptimo lugar.

Según la página de The World's 50 Best Restaurants, Quintonil, que lleva el nombre de una hierba verde que aparece en algunos de los platos y bebidas, es una opción ideal para quienes buscan ingredientes locales frescos y sabores tradicionales mexicanos. El restaurante es la “obra maestra del chef Jorge Vallejo y su esposa Alejandra Flores, quienes aportan una hospitalidad excepcional a la ecuación”.

From #MexicoCity, No.7 is Quintonil! Focused on fresh, local ingredients and traditional Mexican flavours and techniques weaved into modern preparations, it is fast becoming a classic. #Worlds50Best @Sanpellegrino @rest_quintonil pic.twitter.com/eTfHecljsp — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 6, 2024

2. Pujol

En el sitio 33 de la lista se encuentra el restaurante Pujol, ubicado también en la Ciudad de México, en la calle de Tennyson 133, colonia Polanco, y fundado por el chef Enrique Olvera.

De acuerdo con The World's 50 Best Restaurants, Pujol presenta una propuesta innovadora basada en ingredientes autóctonos de alta calidad y técnicas diversas, agregando un toque moderno a las recetas tradicionales mexicanas y sirviéndolas de la manera más elegante posible.

“Con el lema 'nunca desperdiciar', Pujol prioriza la sostenibilidad apoyando a las pequeñas explotaciones, cuidando el suelo y utilizando eficientemente los recursos”, apuntó la organización.

Staying in #MexicoCity for No.33, it’s Pujol! From its first day, Pujol featured an innovative proposal rooted in high-quality indigenous ingredients and diverse techniques, adding a modern twist to traditional Mexican recipes. #Worlds50Best @Sanpellegrino pic.twitter.com/28yACMyDwY — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 6, 2024

3. Rosetta

En el puesto 34 se ubicó el restaurante Rosetta, ubicado en la calle de Colima 166, en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México y fundado por la chef Elena Reygadas.

“La chef Elena Reygadas estudiaba literatura inglesa antes de enamorarse de la gastronomía. Después de recibir una formación formal en el Instituto Culinario Francés de Nueva York y trabajar en Locanda Locatelli en Londres, regresó a la Ciudad de México en 2010 y abrió Rosetta”, destacó The World's 50 Best Restaurants.

El sitio puntualizó que lo que comenzó como un restaurante de inspiración italiana que servía pasta fresca, ahora ha evolucionado hacia una cocina centrada en lo mexicano con una reinterpretación de platos tradicionales.

We are heading to #MexicoCity for No.34… it’s Rosetta! A must-try is the interpretation of the ubiquitous Mexican taco, comprising savoy cabbage leaves, while the traditional sauce, pipián, is made from pistachio instead of pumpkin seeds. #Worlds50Best @Sanpellegrino pic.twitter.com/uoeFpfSbYC — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 6, 2024

Los tres mejores restaurante del mundo

El restaurante español Disfrutar, de Eduard Xatruch, Mateu Casañas y Oriol Castro, se convirtió en el rey de la gastronomía mundial tras subir a la cima del podio de los premios, donde también están el asador vasco Etxebarri, de Atxondo, en segundo, y el restaurante parisino Table by Bruno Verjus, tercero.

1.- Disfrutar

Sobre el premio a Disfrutar, The World's 50 Best Restaurants destacó que los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas tienen muchos motivos para celebrar este año, pues además de conmemorar el décimo aniversario del restaurante, también han recibido los máximos honores. Disfrutar ha sido nombrado Mejor Restaurante del Mundo 2024, además de que el trío también se lleva a casa el trofeo al Mejor Restaurante de Europa 2024.

Noticia relacionada: ¿Hay de Pastor y Suadero? Taquería en CDMX Gana Estrella Michelin

2.- Asador Vasco Etxebarri

Según The World's 50 Best Restaurants, “este mágico restaurante de destino, ubicado en un tranquilo pueblo vasco rodeado de montañas y exuberante vegetación, cuenta con entusiastas de la comida que viajan de todo el mundo para probar los extraordinarios platos creados por Víctor Arguinzoniz”. Destaca que el chef apuesta por los sabores naturales y prioriza los ingredientes tanto en el menú a la carta como en el menú degustación de 14 platos.

3.- Table by Bruno Verjus

Sobre este restaurante parisino, The World's 50 Best Restaurants refiere que el servicio amable, el vino espectacular y la comida increíble hicieron que el restaurante lograra la rara hazaña de entrar en el top 10 en su primera aparición en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2023, ascendiendo aún más en 2024.

Lista de los 50 mejores restaurantes del mundo

Este es el listado completo de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2024, seleccionados por mil 80 expertos congregados por la revista británica Restaurant.

BREAKING: These are The #Worlds50Best Restaurants 2024, sponsored by @sanpellegrino & Acqua Panna! Where will you dine at first? Explore the full list here: https://t.co/yJtySeNpoU pic.twitter.com/VD9ZEMenkS — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 6, 2024

Disfrutar, en Barcelona, España. Asador Etxebarri, en Atxondo, España. Table by Bruno Verjus, en París, Francia. Diverxo, en Madrid, España. Maido, en Lima, Perú. Atomix, en Nueva York, Estados Unidos. Quintonil, en Ciudad de México, México. Alchemist, en Copenhage, Dinamarca. Gaggan, en Bangkok, Tailandia. Don Julio, en Buenos Aires, Argentina. Septime, en París, Francia. Lido 84, en Gardone Riviera, Italia. Trèsind Studio, en Dubai, Emiratos Árabes. Quique Dacosta, en Dénia, España. Sézanne, en Tokio, Japón. Kjolle, en Lima, Perú. Kol, Londres, Inglaterra. Plénitude, en París, Francia. Reale, en Castel Di Sangro, Italia. Wing, en Hong Kong, China. Florilège, en Tokio, Japón. Steirerek, en Viena, Austria. Sühring, en Bangkok, Tailandia. Odette, en Singapur, Singapur. El Chato, en Bogotá, Colombia. The Chairman, en Hong Kong, China. A Casa Do Porco, en São Paulo, Brasil. Elkano, en Getaria, España. Boragó, en Santiago de Chile, Chile. Restaurant Tim Raue, en Berlín, Alemania. Belcanto, en Lisboa, Portugal. Den, en Tokio,Japón. Pujol, en Ciudad de México, México. Rosetta, en Ciudad de México, México. Frantzén, en Estocolmo, Suecia. The Jane, en Amberes, Bélgica. Oteque, en Río de Janeiro, Brasil. Sorn, en Bangkok, Tailandia. Piazza Duomo, en Alba, Italia. Le Du, en Bangkok, Tailandia. Mayta, en Lima, Perú. Ikoyi, en Londres, Inglaterra. Nobelhart & Schmutzig, en Berlín, Alemania. Mingles, en Seúl, Corea del Sur. Arpège, en París, Francia. SingleThread, en Healdsburg, Estados Unidos. Scholoss Schauenstein, en Fürstenau, Suiza. Hiša Franko, en Kobarid, Eslovenia. La Colombe, en Cape Town, Sudáfrica. Uliassi, en Senigallia, Italia.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

AAE