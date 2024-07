Video | Escuela se Derrumba y Sepulta a Estudiantes: Reportan Alumnos Muertos y Desaparecidos

Alumnos y personal educativo vivieron momentos de terror cuando una escuela de dos pisos se derrumbó y sepultó a varios estudiantes y maestros, reportando al menos 12 muertos y otros tantos desaparecidos.

En redes sociales se difundieron videos donde se observa el rescate de algunos estudiantes y cómo quedó el edificio hecho escombros, además de la movilización de cuerpos de protección civil para atender la emergencia.

A two-storey building housing a school collapsed in Nigeria's central Plateau state killing at least 16 students. The premises that housed the school are crowded, with parents frantically looking for their children and rescue workers racing to save those trapped. pic.twitter.com/2Z91irrLD4

De acuerdo con la agencia EFE, el edificio que se derrumbó pertenece a una escuela secundaria situada en la comunidad Busa Buji, en la localidad de Jos North, en Nigeria, y el accidente se reportó alrededor de las 08:30 hora local.

Información preliminar señala que al menos 11 estudiantes y un profesor murieron por el derrumbe, según la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Plateau (SEMA, por sus siglas en inglés).

"Hemos sacado 12 cadáveres de entre los escombros de la Saint Academy: once estudiantes y un profesor", dijo a EFE un integrante de la SEMA que quiso mantener el anonimato.

❗️School building collapse in Nigeria results in the deaths of 16 students, AFP reports



Authorities have so far only reported that "several students" died. However, an AFP journalist observed five bodies in one hospital morgue and 11 in another, all dressed in school uniforms.… pic.twitter.com/FwYoJPapEN