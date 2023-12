Mueren de Sed 5 Elefantes Africanos; Intensa Sequía Azota Zimbabue

Al menos cinco elefantes africanos murieron de sed esta semana en el parque nacional de Hwange, en el oeste de Zimbabue, en medio de una intensa sequía que dejó a niveles mínimos los recursos hídricos de este espacio natural protegido, informaron autoridades medioambientales del país.

"Las investigaciones preliminares han demostrado que sucumbieron a la deshidratación. Los animales enfermos y los más mayores se ven afectados al no poder caminar largas distancias en busca de comida y agua", señaló a la agencia EFE el portavoz de la Autoridad para la Gestión de Parques y Vida Salvaje de Zimbabue (ZimParks), Tinashe Farawo.

Según Farawo, los guardabosques del parque nacional de Hwange —el más grande de Zimbabue con 14 mil 650 kilómetros cuadrados— encontraron los cadáveres de los paquidermos durante sus patrullajes.

Hwange National park relies on artificial water from about 104 solar powered boreholes. Unfortunately due to heat and frequent droughts, the water table has gone down. Water dependent mammals like elephants are suffering the most. @ifawglobal pic.twitter.com/cHkMoVxKIE