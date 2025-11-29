Airbus A320, el Avión del que se Quedarán Miles en Tierra en Todo el Mundo por Revisión

El Airbus A320, es el avión más vendido del mundo y entró en servicio en 1988.

En septiembre desbancó al avión de pasillo único 737 del fabricante estadounidense Boeing, que entregó su primer ejemplar en 1968.

Para finales de septiembre, Airbus había entregado 12 mil 257 unidades de su A320 (incluidas las versiones privadas), frente a las 12 mil 254 unidades del 737.

De acuerdo con información de Airbus, la familia A320 es el avión de pasillo único más vendido del mundo, que ofrece una eficiencia inigualable.

Cuenta con una de las cabinas de pasillo único más amplias del mundo con asientos de 45 centímetros de ancho en clase turista, así como cabinas más silenciosas.

Familia A320

La familia A320 neo incluye a los aviones A319neo, A320neo, A321neo y A321XLR.

Con dos avanzados motores los aviones NEO son más eficientes y cuentan con un consumo de combustible 20% menor a la versión anterior, lo que reduce las emisiones.

Además de una mayor autonomía de vuelo y una mayor carga útil.

Los aviones de la familia A320 incorporan el interior Airspace de Airbus que incluyen aparte de una icónica iluminación en el techo, un rediseño de los marcos de las ventanas para una mayor amplitud y vistas despejadas y un diseño espacioso de baño, también incorporan amplios compartimentos superiores de almacenamiento.

Rango

La familia del Airbus A320 tienen un rango desde las 3700 millas náuticas con el A319neo hasta 4700 millas náuticas con el A321XLR y una capacidad de entre 160 y 244 pasajeros.

Reemplazo de programa de control

El fabricante aeronáutico llamó a "detener inmediatamente los vuelos" de 6 mil de sus aviones A320 para reemplazar un programa de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares.

El anuncio provocó retrasos y cancelaciones en vuelos de todo el mundo.

Esta medida se da luego de un incidente técnico a finales de octubre con un aparato en Estados Unidos que "reveló que radiaciones solares intensas podían corromper los datos senciales para el funcionamiento de los comandos de vuelo", indicó en un comunicado.

El incidente se produjo en un vuelo entre Cancún (México) y Newark, en Nueva Jersey (Estados Unidos), obligando a aterrizar de emergencia en Tampa, en Florida luego de perder el control de los comandos de vuelo y sufrir una brusca caída de altitud, lo que dejó a varios pasajeros heridos.

Con información de Agencias | Airbus

LECQ