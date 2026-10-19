Alerta por Venta de Productos Robados durante Saqueos en Francia: Gobierno Lanza Advertencia

Tras las jornadas de protestas y saqueos en distintas ciudades de Francia, el Gobierno que encabeza Emmanuel Macron, exigió este lunes a varias plataformas en línea no vender artículos que hayan sido robados durante los saqueos a miles de establecimientos.

Los titulares del Ministerio de Pymes y Comercio, Serge Papin, y Anne Le Hénanff, del Ministerio de Inteligencia Artificial, alertaron que los productos que fueron robados durante las jornadas violentas de protestas de este fin de semana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Francia Decreta Toque de Queda Parcial tras Actos Violentos en Protestas

“Artículos robados este fin de semana se están ofreciendo a la venta en ciertas plataformas. Estos comportamientos no quedarán impunes. No lo dejaremos pasar”, advirtió en un mensaje en X el ministro de las pymes y del Comercio de Francia, Serge Papin, en una iniciativa impulsada por Le Hénanff.

El Ministerio de Economía de Francia explicó que habrá una reunión con representantes de las plataformas Vinted, Amazon, eBay, Leboncoin, Meta y TikTok junto a federaciones de comercio y miembros de los ministerios de Economía, de Interior y de Justicia.

El objetivo será que sean retirados estos productos robados de sus plataformas y reforzar la colaboración para identificar a los intermediarios que colocan o revenden la mercancía robada.

En las últimas horas, artículos como maquillaje, perfumes o prendas de vestir, que fueron obtenidos mediante saqueos y pillajes, han sido puestos a la venta en algunas de esas plataformas.

En ese sentido, el Gobierno francés calculó que unas 3 mil tiendas fueron afectadas durante las jornadas de saqueos que han conmocionado a Francia y que se produjeron durante las multitudinarias manifestaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida,

Hasta el momento, un total de 2 mil 331 personas han sido arrestadas por los disturbios y saqueos, según el Ministerio de Justicia, que señaló que el 70% eran mayores de edad y que la Fiscalía solicitaba prisión preventiva en más del 80% de los casos.

Finalmente, el Gobierno de Francia anunció este lunes que decretará el toque de queda parcial en zonas de ciertas ciudades.

Con información de EFE

TLS