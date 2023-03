AMLO Acusa a EUA de Mentir en Informe sobre Derechos Humanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó al Departamento de Estado de Estados Unidos de mentir en su informe anual sobre derechos humanos, que acusa a autoridades mexicanas de tortura y critica el trato del mandatario mexicano a periodistas y activistas.

"No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza, no quieren abandonar la Doctrina Monroe y antes el llamado Destino Manifiesto, no quieren cambiar, entonces se creen el Gobierno del mundo", declaró López Obrador este martes en su conferencia mañanera.

El presidente de México se refirió al reporte anual que elabora el Departamento de Estado sobre derechos humanos para entregar al Congreso y en el que denuncia los "altos niveles de impunidad", la violencia del crimen organizado y los ataques a migrantes.

En particular, acusa a fuerzas de seguridad de todos los niveles en México de asesinatos extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios. Además señala al presidente mexicano por "desacreditar" a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias.

Video: AMLO Tacha de ‘Politiquería’ Informe de EUA de Derechos Humanos Ante los señalamientos, López Obrador respondió que "nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio" al cuestionar el caso contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange, buscado en Estados Unidos por revelar información confidencial.

"Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos. Pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si aquí nosotros los evaluáramos. A ver, derechos humanos: 'Oye, ¿por qué no liberas a Assange, si estás hablando de periodismo y de libertad?'", dijo.

El mandatario también reaccionó al reporte de que los esfuerzos de México contra el narcotráfico dieron "resultados limitados".

"¿Por qué se permite en Estados Unidos que opere un cártel o varios cárteles que distribuyen en ese país con libertad el fentanilo que le hace tanto daño a los jóvenes? O decirles: 'A ver, ¿qué estás haciendo por los jóvenes para que no consuman fentanilo?'", mencionó.

El reporte se publica mientras crece la presión en Estados Unidos para que México actúe contra los cárteles de la droga y el tráfico de fentanilo, en particular tras el secuestro este mes de cuatro estadounidenses en la frontera entre ambos países, donde asesinaron a dos de ellos.

Con información de EFE

AAE