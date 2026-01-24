Inicio Internacional Apagón Masivo Sufren Habitantes de Nuuk, Capital de Groenlandia

Apagón Masivo Sufren Habitantes de Nuuk, Capital de Groenlandia

El apagón se produjo simultáneamente en toda la ciudad, según testigos

Apagón en Groenlandia. Foto: Reuters /Ilustrativa

Nuuk, la capital de Groenlandia, sufrió un corte de electricidad en toda la ciudad a última hora del sábado. La compañía eléctrica local, Nukissiorfiit, explicó que se debió a un accidente y añadió que estaba trabajando para proporcionar energía de emergencia.

El apagón se produjo simultáneamente en toda la ciudad, según testigos presenciales.

Nukissiorfiit y la policía de Groenlandia emitieron comunicados en Facebook sobre el corte, pero ninguno proporcionó detalles sobre el accidente.

Información en desarrollo... 

Groenlandia
