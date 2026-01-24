Apagón Masivo Sufren Habitantes de Nuuk, Capital de Groenlandia
|
N+
-
El apagón se produjo simultáneamente en toda la ciudad, según testigos
COMPARTE:
Nuuk, la capital de Groenlandia, sufrió un corte de electricidad en toda la ciudad a última hora del sábado. La compañía eléctrica local, Nukissiorfiit, explicó que se debió a un accidente y añadió que estaba trabajando para proporcionar energía de emergencia.
El apagón se produjo simultáneamente en toda la ciudad, según testigos presenciales.
Nukissiorfiit y la policía de Groenlandia emitieron comunicados en Facebook sobre el corte, pero ninguno proporcionó detalles sobre el accidente.
Información en desarrollo...