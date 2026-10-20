Internacional

Aplazan a Diciembre la Audiencia de 'El Viceroy' por Posible Acuerdo de Culpabilidad

La defensa y la Fiscalía de Estados Unidos solicitaron más tiempo para negociar un pacto que evitaría llevar a juicio al hermano del 'Señor de los Cielos'

Vicente CarrilloFoto: Cuartoscuro
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