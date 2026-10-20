Aplazan a Diciembre la Audiencia de 'El Viceroy' por Posible Acuerdo de Culpabilidad

La próxima audiencia de Vicente Carrillo, conocido como 'El Viceroy', fue aplazada hasta el 15 de diciembre por una jueza federal de Estados Unidos, luego de que su defensa y la Fiscalía solicitaran más tiempo para negociar un posible acuerdo de culpabilidad.

La magistrada Joan Azrack fijó la nueva fecha para la comparecencia, prevista inicialmente para este martes 20 de octubre y que después había sido reprogramada para el miércoles.

El abogado de Carrillo, Rubén Oliva, pidió una prórroga de 60 días para continuar las conversaciones con su cliente y los fiscales. De acuerdo con una moción presentada ante la jueza, los representantes de la Fiscalía se sumaron a la solicitud.

En la audiencia anterior, ambas partes informaron que las negociaciones para alcanzar un eventual acuerdo registraban avances que calificaron como “productivos”.

Vicente Carrillo, de 63 años, permanece en un centro de detención de Brooklyn desde que fue extraditado desde México en febrero de 2025.

El mexicano enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas en delitos relacionados con drogas y lavado de dinero procedente del narcotráfico.

En febrero de 2025, Carrillo se declaró no culpable de todos los cargos. Sin embargo, la defensa y la Fiscalía iniciaron negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que le permitiría evitar un juicio.

Desde entonces, la jueza ha autorizado varias extensiones del plazo para que ambas partes continúen trabajando en un posible pacto.

Carrillo fue extraditado junto con Rafael Caro Quintero en febrero de 2025 para enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos por tráfico de drogas. La entrega de ambos se interpretó como una respuesta a las exigencias del presidente estadounidense, Donald Trump, de reforzar la lucha contra el narcotráfico.

PT