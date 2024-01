Video: Captan Momento del Choque de Avión en Japón que Cobró la Vida de 5 Guardacostas

Cámaras de seguridad y de pasajeros captaron el momento en que un avión de Japan Airlines se incendió tras colisionar este martes con un avión más pequeño de la Guardia Costera en el aeropuerto tokiota de Haneda.

Cinco miembros de la Guardia Costera murieron tras el choque de las aeronaves; el choque, que produjo un importante incendio, obligó a evacuar a los 379 ocupantes del avión comercial, confirmaron las autoridades japonesas.

Tragic incident at Haneda airport as Japan Airlines Airbus A-350, collided a Coast Guard plane. The commercial airplane, engulfed in flames but all passengers were safely evacuated pic.twitter.com/veDMFx5FWt