Colapso de puente en China deja 12 Muertos

Las fuertes lluvias que se han precipitado en el norte de China, provocaron el derrumbe parcial de un puente en el que al menos 12 personas murieron y 30 permanecen desaparecidas, donde rescatistas realizan labores para localizarlos durante este sábado 20 de julio de 2024.

El puente de carretera se hundió el viernes por la noche, "debido a un brutal chubasco y crecidas repentinas" en la ciudad de Shangluo, informó la agencia de prensa Xinhua.

La ciudad de Shangluo se sitúa en la provincia septentrional de Shaanxi, unos 900 kilómetros al suroeste de Pekín. Desde el martes, grandes extensiones del norte y del centro de China se están viendo afectadas por fuertes precipitaciones que provocaron inundaciones y significativos daños materiales.

Según los primeros elementos de la investigación, 17 vehículos y ocho camiones cayeron al río, indicó la agencia Xinhua, por lo que se teme que el balance de muertos aumente en las próximas horas.

En imágenes de Shangluo emitidas por la cadena CCTV se aprecia que un tramo de la carretera cayó al río. En cambio, los carriles en dirección opuesta parecen haber resistido.

Al circular "me di cuenta de que algo no era normal delante de mí", en el puente, contó Meng un testigo a un medio local. "Los conductores gritaban para que frenara y detuve el coche. Un camión que estaba delante no se detuvo y cayó”.