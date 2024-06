‘Cambié de Chico a Chica’: Hombre Se Duerme y le Hacen Cirugía de Reasignación de Género

¡De película! Un hombre identificado como Mujahid denunció que lo sometieron a una cirugía de reasignación de género que nunca pidió, por lo que ahora busca que se haga justicia por su caso, en India.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven de 20 años de edad fue engañado por un “conocido” identificado como Omprakash, quien le pidió ir con él a la facultad de medicina de una universidad de Muzaffarnagar, en el estado de Utta Pradesh.

Según un canal de noticias indio NDTV, Omprakash le dijo a la víctima que tenía un problema de salud, por lo tanto, requería de “inspección hospitalaria”, en caso de negarse, le dispararía a su padre y tomaría parte de los terrenos de su familia.

Me trajo aquí y a la mañana siguiente me operaron

Aunque no dio muchos detalles, Mujahid relató a los medios locales que luego de llegar al lugar, se quedó dormido y al despertar se dio cuenta del cambio drástico al que fue sometido.

Cuándo recuperé el conocimiento, me dijeron que había cambiado de chico a chica

La víctima señaló que Omprakash planeó todo para hacer las modificaciones en su cuerpo, porque desde hace dos años lo acosaba y amenazaba.

Él me dijo: 'Te cambié de hombre a mujer y ahora tienes que vivir conmigo. Te he preparado un abogado y te he preparado un matrimonio judicial.