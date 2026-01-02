Nacen 4 Pandas con el Pelaje Gris en China; Te Decimos Por Qué Tienen Este Peculiar Color

En China, el 2025 dejó el nacimiento de cuatro cachorros de pandas en la Base de Pandas de Chengdu. Esta camada contó con una notable peculiaridad: dos de estas crías nacieron con el pelaje gris.

El principal centro de investigación panda en el mundo

Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, es sede del principal centro de investigación sobre los osos panda. La Base de Pandas de Chengdu se ha convertido en un sitio líder a nivel mundial en la reproducción de esta especie amenazada, así como de pandas rojos.

Este centro de investigación colabora con zoológicos alrededor del mundo para llevar pandas a otras latitudes, además de que recibe a visitantes internacionales de todo tipo. En el pasado 2025, por ejemplo, fue visitado por Brigitte Macron, primera dama de Francia.

Presumen a pandas grises nacidos en China

En septiembre del 2025 nació en este centro de investigación una camada de cuatro pandas. De estos cachorros, dos cachorros han llamado la atención por tener pelaje gris.

En las imágenes se aprecia a los pandas grises en un contrastante color en comparación con sus hermanos, que muestran el típico color negro de los pandas. Según los cuidadores de la Base de Pandas de Chengdu, estos cachorros son saludables y este color, aunque atípico, no es signo de ninguna enfermedad.

Se espera que estos pandas con pelo gris vayan adquiriendo el típico color negro de sus hermanos a medida que crezcan.

