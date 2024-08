¡Como el Tigre de Santa Julia! Pitón Ataca a Hombre que Hacía del Baño en Arbustos | Video

¿El peor día de su vida? Un hombre fue atacado por una serpiente pitón mientras hacía del baño en unos arbustos, en la India; así captaron el momento exacto.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en una zona selvática de Jabalpur.

Noticia relacionada: Video: Así Fue la Fiesta de la Quinceañera que Murió Electrocutada en Sesión de Fotos

En las imágenes se observa el momento en el que un grupo de pobladores acude a auxiliar al sujeto, quien quedó en cuclillas y con los pantalones abajo.

La enorme serpiente pitón aprovechó el estado “vulnerable” y comenzó a enredarse por su cuerpo.

Por esta razón, quedó inmovilizado y tuvo que gritar para pedir ayuda.

Serpiente pitón ataca a hombre que hacía del baño

El video muestra cómo los pobladores realizan diversas maniobras para liberar al hombre, ya que el reptil cada vez más subía por su cuerpo con la finalidad de tragarlo.

Con ayuda de unas ramas comienzan a zafar al animal y un hombre golpea a la serpiente para que se aleje.

Video: Hombre Mata a Mordidas a Serpiente que lo Pico Mientras Dormía

¿Cómo se alimenta la serpiente pitón?

La dieta de la serpiente pitón se compone de aves, roedores, anfibio o peses. Sin embargo, también puede comer animales más grandes como cerdos, gacelas, gatos, etc.

Debido a que no tiene veneno y solo cuenta con colmillos, atrapa a su presa con la técnica de la estrangulación.

Así que una vez que se enrosca en su víctima, comienza a apretarla hasta el punto en el que ya no siente latir su corazón, no obstante, su fuerza no logra romper los huesos, así que procede a comerla por la cabeza.

El proceso de digestión puede durar varios días o semanas, esto dependerá del tamaño de su presa.

India: Un hombre que fue atrapado por una serpiente pitón de más de cinco metros mientras defecaba en unos arbustos, fue salvado por los lugareños al momento que la serpiente lo apretaba por el cuello, preparándose para tragárselo 😟😮 pic.twitter.com/1WyyGfD6hd — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) July 28, 2024

Historias recomendadas:

EPP