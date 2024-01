Video: Así se Vivió el Terremoto en Japón; Embajada de México Activa Número de Emergencia

Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter sacudió las aguas de la costa occidental de la isla japonesa de Honshu a las 15:10 horas locales de hoy lunes 1 de enero de 2024, informó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, por sus siglas en inglés).

El epicentro, con una profundidad de 30 kilómetros, fue monitoreado en 37.50 grados de latitud norte y 137.20 grados de longitud este, detalló el CENC.

En redes sociales, usuarios compartieron el momento en que comenzó a temblar, el cual pudieron registrar con sus celulares.

Frightening visuals from Japan as it begins new year suffering a massive 7.6 magnitude earthquake. pic.twitter.com/e3gyiVkq8f — Science girl (@gunsnrosesgirl3) January 1, 2024

Además, tras el sismo y las réplicas, usuarios en redes sociales reportaron que las personas han permanecido en las calles porque el temor persiste.

Durante el terremoto, se pudo ver cómo las aguas de los ríos se movían violentamente.

Check out this river during today’s earthquake in Japan.pic.twitter.com/JbKyZLcBJU — Dave Throup (@DaveThroup) January 1, 2024

Embajada de México activa número de emergencia

Tras el reporte del sismo, la Embajada de México en Japón activó un número de emergencia (+81 80 9980 8022) para quienes requieran protección consular.

A través de sus redes sociales, la representación de México en la isla asiática pidió también seguir las indicaciones de gobiernos locales.

ℹ️ Les recordamos la importancia de seguir las indicaciones de los gobiernos locales en caso de emergencia.



En caso de necesitar protección consular, favor de comunicarse al +81 80 9980 8022 ‼️☎️ — メキシコ大使館 🇲🇽 (@EmbamexJP) January 1, 2024

Van más de 20 réplicas; prevén que sigan terremotos

Tras la cadena de 20 terremotos registrados en poco más de una hora, las autoridades también han confirmado altos oleajes en las prefecturas de Ishikawa, Yamagata, Niigata y Toyama.

El Gobierno de Japón señaló que hay al menos seis personas atrapadas entre los escombros en la ciudad de Wajima, por lo que informó que se ha enviado un grupo de búsqueda y rescate que incluye helicópteros militares.

Autoridades de Japón han informado que tras el terremoto se han registrado más de 20 réplicas.

La Agencia Meteorológica de Japón ha advertido que durante la próxima semana es muy probable que se produzcan más temblores que alcancen el nivel 7 japonés.

La ciudad de Wajima es la más castigada por el sismo, que ha destrozado al menos unas 30 viviendas unifamiliares y parece haber derrumbado también un edificio, según la cadena de radiotelevisión pública NHK.

Video: Sismo Magnitud 7.5 en Japón Provoca Olas de Tsunami

Miles de viviendas, sin luz

La ciudad de Wajima, en la prefectura de Ishikawa, ha sido la más afectada hasta ahora por el sismo. El gobierno japonés ha constatado que unos 30 mil hogares se han quedado sin luz en toda la prefectura, pero las centrales nucleares de la zona no parecen haber sido afectadas.

La operadora Kansai Electric Power Company no ha constatado daños en las centrales nucleares de Ohi y Takahama, en la prefectura de Fukui, dos de las más vulnerables del litoral oeste ante un posible sismo, recoge la cadena pública japonesa NHK.

Video: Alerta en Japón en Central Nuclear tras Sismo

Tampoco se ha visto afectada la central de Kashiwazaki-Kariwa, según un comunicado de la Tokyo Electric Power Company recogido por el 'Asahi Shimbun'.

Los residentes de la capital del país, Tokio, han constatado temblores en los edificios a consecuencia del temblor, pero no se tiene constancia de víctimas en la metrópolis.

Historias recomendadas:

Con información de Xinhua y Europa Press