Terremoto al Noroeste de China Deja Decenas de Muertos

Al menos 111 personas murieron y más de 200 resultaron heridas tras un terremoto de magnitud 6.2 ocurrido este lunes en la provincia china de Gansu (noroeste), informan medios oficiales.

El sismo se registró a las 11:59 del lunes (15.59 GMT) y tuvo su epicentro en la frontera entre las provincias de Gansu y Qinghai, a 10 kilómetros de profundidad, según el Centro de Redes Sismólógicas de China.

El Consejo de Estado (Ejecutivo chino) y el Ministerio de Gestión de Emergencias decretaron una respuesta de nivel II al siniestro, que afectó especialmente al condado de Jishisan, en Gansu, y la ciudad de Haidong, en la vecina Qinghai, informó la agencia oficial Xinhua.

Rescue efforts are all out as at least 111 people have died in a magnitude-6.2 earthquake which jolted northwest China’s Gansu Province around midnight on Monday. The neighboring Qinghai Province has also been affected. pic.twitter.com/6sh4OiEA96