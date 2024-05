Video | Momento en que Cae Enorme Anuncio Espectacular y Mata al Menos a 8 Personas

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un enorme anunció espectacular cayó sobre una gasolinera en Bombay, en el oeste de la India, y dejó al menos ocho personas muertas.

En las imágenes se aprecia cómo el enorme anuncio cae sobre autos y personas, mientras se escuchan voces de asombro de algunos testigos.

JUST IN: Billboard collapses onto gas station in Mumbai, killing at least 8 people and injuring dozens pic.twitter.com/OSZ1g8NT2i