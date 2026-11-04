Astronautas de la NASA Votan Desde el Espacio en Elecciones Intermedias de Estados Unidos
Tres integrantes de la Estación Espacial Internacional enviaron sus boletas electrónicas a Texas mediante la red de comunicaciones de la agencia
Tres integrantes de la Estación Espacial Internacional enviaron sus boletas electrónicas a Texas mediante la red de comunicaciones de la agencia
Tres astronautas de la NASA votaron desde la Estación Espacial Internacional (EEI) durante las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, de este martes 3 de noviembre de 2026. Para participar, utilizaron un sistema de votación electrónica que les permitió enviar sus boletas a las autoridades electorales sin abandonar la órbita terrestre.
Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney completaron el procedimiento desde la estación espacial. Menon compartió un video en el que mostró cómo emitió su sufragio y explicó que utilizó su compartimento para dormir como cabina de votación.
A través de una computadora, el astronauta completó una boleta electrónica y la envió al condado de Harris, en Texas, donde se encuentra el Centro Espacial Johnson de la NASA. Sus compañeros realizaron el mismo procedimiento.
En una publicación en redes sociales, Menon destacó que los tres integrantes estadounidenses de la tripulación pudieron participar en los comicios y enviar sus votos de manera segura a los funcionarios electorales.
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El procedimiento utiliza el sistema de comunicaciones de la NASA para transmitir las boletas electrónicas desde la Estación Espacial Internacional hasta la Tierra.
De acuerdo con la agencia espacial, los astronautas pueden solicitar una boleta de votación en ausencia, como cualquier ciudadano estadounidense que se encuentra lejos de su lugar de residencia.
Una vez que completan el documento desde la estación, la información viaja a través de la red de satélites de comunicación de la NASA hasta una antena terrestre ubicada en las instalaciones de White Sands, Nuevo México.
Desde ahí, la boleta se envía al Centro de Control de Misión en Houston y posteriormente a la oficina electoral del condado correspondiente.
Para proteger la privacidad del sufragio, las boletas están cifradas y únicamente pueden ser consultadas por el astronauta y el funcionario electoral responsable.
La posibilidad de participar en elecciones desde el espacio existe desde 1997, cuando la Legislatura de Texas aprobó una ley que permitió a los astronautas ejercer su derecho al voto durante sus misiones.
Ese mismo año, David Wolf se convirtió en el primer astronauta de la NASA en votar desde el espacio, mientras se encontraba a bordo de la estación espacial rusa Mir.
Desde entonces, la agencia ha mantenido este mecanismo para que sus astronautas puedan participar en los procesos electorales de Estados Unidos, incluso cuando sus misiones les impiden regresar a la Tierra.
PT