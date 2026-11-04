Internacional

Astronautas de la NASA Votan Desde el Espacio en Elecciones Intermedias de Estados Unidos

Tres integrantes de la Estación Espacial Internacional enviaron sus boletas electrónicas a Texas mediante la red de comunicaciones de la agencia

Astronautas de la NASA Votan Desde el Espacio en Elecciones de Medio Mandato de EUAFoto: X @astro_anil
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