Astronautas de la NASA Votan Desde el Espacio en Elecciones Intermedias de Estados Unidos

Tres astronautas de la NASA votaron desde la Estación Espacial Internacional (EEI) durante las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, de este martes 3 de noviembre de 2026. Para participar, utilizaron un sistema de votación electrónica que les permitió enviar sus boletas a las autoridades electorales sin abandonar la órbita terrestre.

Anil Menon, Jessica Watkins y Luke Delaney completaron el procedimiento desde la estación espacial. Menon compartió un video en el que mostró cómo emitió su sufragio y explicó que utilizó su compartimento para dormir como cabina de votación.

A través de una computadora, el astronauta completó una boleta electrónica y la envió al condado de Harris, en Texas, donde se encuentra el Centro Espacial Johnson de la NASA. Sus compañeros realizaron el mismo procedimiento.

En una publicación en redes sociales, Menon destacó que los tres integrantes estadounidenses de la tripulación pudieron participar en los comicios y enviar sus votos de manera segura a los funcionarios electorales.