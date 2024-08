Los residentes de Palmdale y Lancaster, en California, Estados Unidos, están en shock después de una serie de avistamientos de Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) que ocurrieron en la madrugada del sábado 17 de agosto de 2024. Usuarios en redes sociales comparten decenas de videos.

Noticia relacionada: Sacerdote Bendice Casas por 'Avistamiento' de Ovnis en Torreón

Video: Estados Unidos Revela Verdad detrás de Avistamientos de Ovnis

Avistamientos desconcertantes de OVNIs en California

La madrugada del sábado 17 de agosto, varios vecinos de California reportaron haber visto OVNIs en los cielos despejados sobre Palmdale y Lancaster, afirmando que los objetos eran gigantescos y emitían luces extremadamente brillantes.

Los avistamientos fueron reportados a través de la cuenta de X @661 Lasd And Lacofd calls, conocida por registrar emergencias e irregularidades en la comunidad.

Otro de los reportes provino de un hombre que estaba observando las estrellas con su hija en el patio de su casa, quien pensó inicialmente que había visto una estrella fugaz, pero el objeto se detuvo y comenzó a moverse en zigzag hacia el norte.

Un residente más, que estaba paseando a su perro en el jardín trasero, describió haber visto una luz brillante en el cielo, que al principio pensó que era un avión, pero pronto se dio cuenta de que era un objeto flotante no identificado.

Reports of the UFO sighting on the Ring Neighbors app for the Palmdale/ Lancaster Area pic.twitter.com/CBQTCIEqCA — 661 Lasd And Lacofd calls. (@661LASDCalls) August 17, 2024

Los videos y reportes de los avistamientos han inundado las redes sociales, que muestran luces brillantes y movimientos inusuales en el cielo, aumentando el interés y la preocupación entre los internautas.

BREAKING ALERT 🚨

UFO SIGHTING 🛸

CALIFORNIA 🇺🇸

Multiple UFO Sightings Reported In Palmdale And Lancaster, California: Residents Share Eerie Encounters‼️



Residents of Palmdale and Lancaster, California, are abuzz with reports of six UFO sightings, as multiple locals share… pic.twitter.com/KWqW3cIYoR — SANTINO (@MichaelSCollura) August 17, 2024

Investigan avistamiento de OVNIs

Las autoridades locales están investigando los reportes y analizando los videos para determinar la naturaleza de los avistamientos. Mientras tanto, la comunidad sigue preocupada y fascinada por los eventos, con muchos esperando una explicación oficial en tanto continúan monitoreando el cielo.

🔥🚨DEVELOPING: Here is some of the footage of the UFO sighting in Palmdale and Lancaster, California. pic.twitter.com/PtLVyXFqhI — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 17, 2024

Historias recomendadas:

MV/JLR